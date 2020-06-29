Свердловского депутата подозревают в афере с домом ветерана

Материалы проверки в отношении депутата Людмилы Ермачковой находятся в СК Фото: сайт социально-реабилитационного центра «Золушка»

В городе Тавда (Свердловская область) Следственный комитет проводит проверку в отношении директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка», председателя постоянной депутатской комиссии по социальной политике местной думы Людмилы Ермачковой, которую подозревают в афере с домом ветерана. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МО МВД „Тавдинский“ провели проверку в отношении Ермачковой из-за дома на улице Калинина, 62, в котором ранее проживал ветеран Великой Отечественной войны Григорий Суслов. Родственники у него скончались, и ветеран переехал в „Золушку“, где проживали как несовершеннолетние, так и одинокие пожилые люди», — объяснил инсайдер.

По словам источника, в 2005 году Суслов скончался, после чего дом как выморочное имущество (имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования) должен был отойти муниципалитету, однако, в нем поселился сын Ермачковой. Полицейские передали все собранные материалы для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет, поскольку депутат является спецсубъектом.

Редакция URA.RU дозвонилась до Людмилы Ермачковой, но депутат не стала комментировать, а после — отключила телефон. В ГУ МВД и СКР по Свердловской области также от комментариев воздерживаются.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.