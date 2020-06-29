В России расширят условия получения льготной ипотеки

Правительство подготовило изменения в правила выдачи льготной ипотеки, заявил Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В России станет больше условий для выдачи ипотеки на льготных условиях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано», — цитирует Мишустина ТАСС. Теперь максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей.

На российском рынке есть возможность для дальнейшего снижения ставок по ипотеке, отметил Мишустин. По данным ЦБ, в мае средняя ставка снизилась до 7,4%. Дальнейшему снижению, по словам премьер-министра, способствует, в частности запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее эксперты оценивали сложившуюся ситуацию на рынке ипотеки в России. По их мнению, снижение ставки повысит интерес к ипотечным займам и станет стимулом для развития рынка недвижимости, RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.