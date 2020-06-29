Под Курганом закопаны ядохимикаты. Отходы могут попасть в грунтовые воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом на крупнейшем мусорном полигоне — Шуховском — закопаны тонны отходов 1 класса опасности. Это запрещено, так как полигон имеет лицензию на захоронение отходов только 4 класса. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из сферы утилизации отходов. Они же показали место на полигоне, где закопаны ядохимикаты.

Место захоронения располагается справа в дальнем углу полигона, который расположен в лесах Кетовского района. Над свалкой высотой с 9-тиэтажный дом летают чайки и коршуны. «Это третья карта. Вот этот угол, где зеленая и желтая трава, там лежат ядохимикаты, тонн 25. Представляете, железо сгниет, разложится, отходы пойдут в грунтовые воды, а оттуда в речку Ик и далее в Тобол», — рассказал один из источников, знакомый с ситуацией.

По данным другого инсайдера, ядохимикаты 1 класса опасности появились на временном складе «Шуховского полигона» в 1993 году. «Когда Курган затопило, ядохимикаты собрали со всей округи. Там они долгое время лежали и несколько лет назад департамент природных ресурсов пытался объявить конкурс на их вывоз. Но у курганских организаций были лицензии только на утилизацию упаковки, которая загрязнена пестицидами. Конкурс отменили», — пояснил источник.

Другой инсайдер уточнил, что ядохимикаты с временного склада частично утилизировали законным способом. Машина с томского предприятия (ближайшее, которое имеет право утилизировать опасные отходы) забрала 8,2 тонны отходов. «А остальное руководство распорядилось закопать. Прошло четыре года. Железо в земле быстро гниет, да еще и под влиянием пестицидов и гербицидов. Надо срочно доставать, пока не случилась экологическая катастрофа», — считает источник.

Получить оперативные комментарии в администрации Кургана, которой принадлежит МУП «Шуховский полигон» URA.RU не удалось. Направлен запрос. Так же официальный запрос отправлен в департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области.

По данным источника, здесь в железных бочках захоронены пестициды, гербициды и инсектициды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупнейшая свалка в Курганской области по высоте ровняется девятиэтажному дому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU