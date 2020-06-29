Пять пермских территорий провалили явку по Конституции

В провальной явке виноваты главы территорий, уверен инсайдер Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Сразу несколько территорий в Пермском крае показали низкие результаты по явке на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом URA.RU сообщает источник в политических кругах региона. Его слова подтверждают в пресс-службе краевого избиркома.

«В списке с провальной явкой есть Березники, Краснокамск, Александровск, Пермский район. У Перми тоже результаты невысокие», — отметил источник URA.RU. В краевом избиркоме подтвердили эти слова. «Действительно, в настоящий момент в Пермском крае пять явных территорий-аутсайдеров, в которых явка пока колеблется от 20 до 25%: это Березники и Пермь, где фиксируется самая низкая активность участников голосования по краю. А также Александровск, Краснокамск и Пермский район», — рассказали URA.RU в избиркоме.

Источник, знакомый с ситуацией, в разговоре с корреспондентом URA.RU признал, что в провалах виноваты мэры и главы территорий. «Для привлечения людей на участки они сделали чуть больше, чем ничего, — не мешали проведению и все. Они сознательно отказались от мобилизационных проектов: викторины, лотереи, розыгрыши, призы и подарки. Также местные депутаты практически полностью абстрагировались от голосования, предпочитая его не замечать», — уточнил собеседник агентства.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. На данный момент, по сведениям ЦИК, в Пермском крае проголосовали 552 208 избирателей (27,6%).