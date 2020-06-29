Суд освободил свердловского чиновника, задержанного за взятку

Чиновник признался в получении денег и был отпущен из СИЗО Фото: Алексей Гущин © URA.RU

При продлении меры пресечения для арестованного за взятку Владислава Русакова, бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, его отпустили домой. Об этом сообщили URA.RU в суде города Лесного.

«Ранее Русакову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ „получение взятки в особо крупном размере“. В суде следователь сообщал о том, что дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 285 „злоупотребление должностными полномочиями“ и ст. 289 „незаконное участие в предпринимательской деятельности“. Переквалификация, по словам следователя, произошла из-за явки с повинной Русакова и сообщении им о совершенном преступлении. Русинов отпущен домой под подписку о невыезде», — сообщили URA.RU в суде. Экс-чиновник провел за решеткой около двух месяцев.

Адвокат Сергей Колосовский предположил, что переквалификация со статьи, по которой чиновнику грозило до 15 лет, на статью, где можно отделаться штрафом, связана с тем, что подследственный сумел объяснить, куда ушли деньги.

«Есть позиция Пленума Верховного суда, согласно которой если деньги не ушли в карман человеку, а пошли на благо организации, то это не считается взяткой. Это самостоятельный состав, в котором отсутствует личная корысть. Важно уметь объяснить, куда ушли деньги, лучше с платежками. Это может быть что угодно, вплоть до организации корпоратива для коллектива», — говорит Сергей Колосовский.

Ранее URA.RU писало, что органами предварительного расследования Русаков обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Русакова обвинили в том, что он получил взятку еще в бытность замглавой города Лесного от индивидуального предпринимателя за помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию. В 2018 году Русаков ушел на повышение в Екатеринбург.

«Я разговаривал с Русаковым сегодня по телефону. Не знаю подробностей его дела. Видимо, следствие нашло какие-то причины для смягчения. Могу сказать одно: по-человечески рад, что он вернулся к своей семье. У Русакова трое детей — думаю, что любой здравомыслящий человек порадуется за возвращение отца в семью. А точку в его деле, разумеется, поставит суд», — прокомментировал URA.RU Сергей Бидонько, заместитель губернатора Свердловской области.

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