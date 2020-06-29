Путин объявил призыв запасников в 2020 году

В 2020 году военнослужащие, которые находятся в запасе, должны будут пройти военные сборы. Советующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Призвать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах ФСБ», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов. Указ вступает в силу с 29 июня.
В начале месяца Минобороны сдвинуло летние военные сборы для студентов на осень. Некоторые учебные учреждения перенесли их на 2021 год. Также из-за пандемии коронавируса будет перенесен призыв на военную службу выпускников школ 2020 года, чтобы они успели поступить в вузы, пишет «Национальная служба новостей».
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