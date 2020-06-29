Путин объявил призыв запасников в 2020 году

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Постановление президента уже вступило в силу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году военнослужащие, которые находятся в запасе, должны будут пройти военные сборы. Советующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Призвать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах ФСБ», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов. Указ вступает в силу с 29 июня.

В начале месяца Минобороны сдвинуло летние военные сборы для студентов на осень. Некоторые учебные учреждения перенесли их на 2021 год. Также из-за пандемии коронавируса будет перенесен призыв на военную службу выпускников школ 2020 года, чтобы они успели поступить в вузы, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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