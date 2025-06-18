День летнего солнцестояния 21 июня 2025: что можно и нельзя делать

Летнее солнцестояние или равноденствие произойдет 21 июня 2025 года. В этого момента ночи начинают увеличиваться, а световые дни — сокращаться. С давних времен эту дату во многих культурах наделяли магическими свойствами и отмечали в разных странах мира. URA.RU рассказывает, почему возникает день солнцестояния, как его отмечать и что можно и нельзя делать 21 июня.
Когда произойдет летнее солнцестояние в 2025 году
В 2025 году летнее равноденствие ожидается 21 июня. В этот день солнцестояние отмечается исключительно в северной части планеты, тогда как в Южном полушарии аналогичное явление произойдет 21 декабря. С астрономической точки зрения, лето в Северном полушарии начинается 21 июня — в 5 часов 42 минуты по московскому времени.
Что такое день летнего солнцестояния
Слово «солнцестояние» означает, что небесное тело будто бы застыло в зените и не движется в течение всего дня. Это объясняет происхождение названия данного астрономического события: кажется, будто светило остается неподвижным в небе в течение продолжительного времени.
По данным «Московского планетария», день летнего солнцестояния — это день, когда Солнце достигает северного тропика на широте 23,5 градуса. Другими словами, такое астрономическое явление происходит из-за наклона оси вращения Земли к орбите движения Солнца.
"Солнце в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима", — сообщили в планетарии.
Специалисты уточняют, что в этот период в Северном полушарии фиксируется максимальная продолжительность светового дня и минимальная — ночи. Подобное явление связано с тем, что в день летнего солнцестояния Солнце появляется на северо-востоке и скрывается за горизонтом на северо-западе.
В полдень оно достигает своей наивысшей точки над южным горизонтом, что приводит к образованию самых коротких теней в году и самому высокому положению светила в небе для жителей Северного полушария.
«Солнце большую часть суток находится над горизонтом и поэтому 21 июня наблюдается самый длинный световой день в году в Северном полушарии. В Москве он длится 17 часов 33 минуты. Для сравнения — в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность светового дня в Москве всего семь часов», — сообщили специалисты «Московского планетария».
Что можно и нельзя делать 21 июня: советы астролога
В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что в день летнего солнцестояния Солнце переходит в знак Рака. По его словам, это период, когда внимание многих людей смещается в сторону семьи и заботы о ближнем. Также наиболее актуальными становятся темы эмоций и чувств, которые в ближайшие 30 дней астролог не советует сдерживать.
«Примечательно, что и Юпитер, планета удачи, тоже сейчас находится в Раке и уже 22 июня эта планета соединится с Солнцем. Это значит, что удача будет особенно сопутствовать тем, кто занят вопросами обретения и укрепления семьи, собственного дома. Также удачлив будет, кто сейчас находится в процессе переезда в другой город или страну», — рассказал астролог.
Эксперт отметил, что на день летнего солнцестояния приходятся 25-ые лунные сутки, когда Луна находится в Тельце. Поэтому этот день особенно подходит для решения финансовых вопросов, открытия вкладов, инвестиций с низким уровнем риска. А энергия Солнца и Юпитера только усилят успехи людей в этой области.
В целом этот день астролог рекомендует провести с близкими людьми, заниматься садовыми работами. Благоприятны будут медитации и расслабляющие процедуры, которые в первую очередь очищают мысли и позволяют расслабиться эмоционально. Эксперт считает, что желания относительно семьи, дома и родины, загаданные в этот день, наполняются дополнительной энергией и могут сбыться гораздо быстрее.
«Только помните, что желания должны касаться вас и не должны влиять на волю другого человека. Так, например, если у вас сложности в семье, не нужно просить „сохранить семью“. Нужно просить „благополучия и гармонии для семьи“. А уж что будет этим благополучием, вам подскажут высшие силы», — рассказал Борис Зак.
Как празднуют день солнцестояния в России
Наши предки с особым уважением относились к солнцу, отмечая, что летнее солнцестояние означало расцвет сил природы. На Руси в это время отмечали праздник Ивана Купалы, который впоследствии был перенесен на 7 июля в связи с переходом на григорианский календарь и объединением языческих традиций с христианским празднованием дня Иоанна Крестителя.
До настоящего времени сохранились обряды, связанные с этим событием: люди устраивают народные гуляния, плетут венки из полевых цветов, собирают лекарственные растения, разжигают костры и прыгают через них, а также водят хороводы вокруг украшенного столба.
Приметы на день летнего солнцестояния
- Если на протяжении всего дня — от рассвета до заката — небо остается безоблачным и ясным, это предвещает обильный урожай в текущем году.
- Если в этот день птицы купаются в лужах, значит будет жаркая погода.
- Если в ночь на 20 июня небо усеяно множеством звезд, осенью можно рассчитывать на богатый урожай грибов.
- Беспокойство и необычное поведение птиц свидетельствуют о скором приближении грозы.
- Если молодой человек случайно или намеренно обливает девушку водой, эта пара, вероятно, заключит брак в будущем.
Как празднуют день солнцестояния в мире
В разных странах день летнего солнцестояния отмечают в зависимости от исторических, культурных, религиозных или традиционных практик. Некоторые традиции празднования:
- В Иране в разгар лета проходит фестиваль Тирган. Во время празднования местные жители традиционно устраивают водные забавы, поют и танцуют, декламируют стихи, а также угощаются национальными блюдами.
- В Латвии широко отмечается Лиго, который также называют Яновым днем. В этот период принято плести венки из цветов, употреблять пиво с традиционным тминным сыром, петь народные песни, танцевать и посещать баню.
- В Португалии по традиции португальцы разжигают костры, организуют фейерверки и украшают площади световыми инсталляциями.
- В Финляндии в этот день жители украшают дома, лодки и общественные пространства березовыми ветвями, посещают сауну и устраивают массовое разжигание костров.
- В Швеции проводится Мидсоммар — национальный праздник, посвященный середине лета. Вечером накануне летнего солнцестояния устанавливается украшенный цветами и листвой шест. На следующий день шведы собираются на сельских просторах, водят хороводы вокруг майского дерева и продолжают веселиться до самого рассвета.
- В Германии организуется фестиваль «Солнечный фейерверк». Жители выходят на городские площади и в парки, чтобы насладиться музыкальными выступлениями, танцами, огненными шоу и праздничными салютами.
- В Индии в это время проводится Макара-Санкранти — праздник, сопровождающийся ритуалами у водоемов и в священных местах. Индийцы воздают почести солнцу и приветствуют переход зимнего сезона к лету.
- В Китае существует собственный праздник солнцестояния — Сячжи, что в переводе означает «достижение лета». В этот день принято навещать родственников и проводить время в кругу семьи.
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