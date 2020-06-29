По данным источника, Дмитрий Скриванов займется кампанией кандидата в губернаторы Пермского края Александра Репина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов снят с должности куратора от «Единой России» выборов губернатора Пермского края. Об этом сообщает сразу несколько источников URA.RU.

«Решение приняли на прошлой неделе. Скриванов больше не курирует выборы губернатора [Пермского края]», — рассказал URA.RU источник в политических кругах. Другой инсайдер отмечает, что это решение было необходимо Скриванову, чтобы сосредоточиться на кампании одного из оппонентов врио главы региона Дмитрия Махонина — Александра Репина. «Скриванов полностью занимается кампанией Репина. Кураторство ему мешало. Теперь у него развязаны руки в борьбе за Репина», — уточнил второй осведомленный источник.

Скриванов сообщил URA.RU, что ничего не знает об этом, и посоветовал обратиться в «Единую Россию». В пресс-службе ЦИК партии отметили, что не могут оперативно ответить, и рекомендовали направить запрос (запрос направлен).

Скриванов был назначен куратором выборов в феврале. Это произошло после того, как президент Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Месяц назад один из собеседников URA.RU сообщил, что Скриванова собираются лишить статуса куратора.