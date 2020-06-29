Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов снят с должности куратора от «Единой России» выборов губернатора Пермского края. Об этом сообщает сразу несколько источников URA.RU.
«Решение приняли на прошлой неделе. Скриванов больше не курирует выборы губернатора [Пермского края]», — рассказал URA.RU источник в политических кругах. Другой инсайдер отмечает, что это решение было необходимо Скриванову, чтобы сосредоточиться на кампании одного из оппонентов врио главы региона Дмитрия Махонина — Александра Репина. «Скриванов полностью занимается кампанией Репина. Кураторство ему мешало. Теперь у него развязаны руки в борьбе за Репина», — уточнил второй осведомленный источник.
Скриванов сообщил URA.RU, что ничего не знает об этом, и посоветовал обратиться в «Единую Россию». В пресс-службе ЦИК партии отметили, что не могут оперативно ответить, и рекомендовали направить запрос (запрос направлен).
Скриванов был назначен куратором выборов в феврале. Это произошло после того, как президент Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Месяц назад один из собеседников URA.RU сообщил, что Скриванова собираются лишить статуса куратора.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «