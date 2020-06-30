29 июня 2020
28 июня 2020

В столице ЯНАО набережная речного вокзала уходит под землю. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, речной вокзал, речпорт, город салехард
Речной вокзал был построен пять лет назад и уже требует ремонта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Причальная набережная на речном вокзале в Салехарде начала проваливаться под землю. Фотографии провала были опубликованы в местных группах социальных сетей и telegram-каналах.

«Причал речного порта в Салехарде спустя 5 лет решил самоликвидироваться, — такая подпись сопровождает фотографии, опубликованные в telegram-канале „Ямальская корона“. — Или действительно грунт разрушается, или так строят».

В окружном департаменте строительства агентству сообщили, что деформация произошла из-за того, что в основании причальной стенки ниже проектных отметок отсыпки оказался слой слабонесущих грунтов. «Капитальный ремонт причальной набережной речного вокзала в Салехарде будет проведен, — сообщили в ведомстве. — Сейчас идет разработка проектной документации. Завершить работы планируется в 2021 году».

Речной вокзал в Салехарде был торжественно открыт в июне 2015 года губернатором Дмитрием Кобылкиным. Здание возводили четыре года, а после ввода в эксплуатацию объект не раз подвергали критике.

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Провалы образовались из-за слабонесущих грунтов
Фото: телеграм-канал «Ямальская корона»
Отремонтировать причальную набережную обещают в 2021 году
Фото: телеграм-канал «Ямальская корона»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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