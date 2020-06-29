Депутат Госдумы: голосование отразится на эпидемии в ХМАО

Ответственность югорчан позволит избежать вспышки Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Голосование по Конституции не вызовет резкого развития эпидемии коронавируса в регионе после 1 июля. Депутат Государственной думы от Югры Александр Сидоров считает, что этому поспособствует тот факт, что югорчане слышат призывы следовать мерам предосторожности.

«Заставит задуматься [о мерах предосторожности] не ситуация с голосованием, а та динамика и та статистика заболеваний, которую мы сейчас наблюдаем. Мы так устроены, что часто надеемся на русский авось. Прошлые эпидемии — свиного и птичьего гриппа прошли мимо Югры. А коронавирус добрался и до ХМАО. Теперь о заболеваемости мы узнаем не по телевизору от кого-либо, а от своего круга общения. У многих уже есть знакомые, друзья, близкие, кто заболел во время этой эпидемии. Теперь уже очевидно, что COVID-19 может затронуть всех», — поделился парламентарий.

Проявить не только гражданскую позицию, но и осмотрительность еще в первый день голосования 25 июня югорчан побуждала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Тогда глава региона подчеркнула, что «общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях» и призвала земляков принимать в нем участие «с вниманием к своему здоровью, здоровью окружающих, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора» участке, будет ли он в какой-то период времени сбиваться в часы пик».

Сегодня в ХМАО приняты беспрецедентные меры безопасности. Все участники голосования, которое продлится до 1 июля, снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция, участки регулярно дезинфицируют. Помимо избирательных участков, точки для голосования развернуты во дворах и других общественных пространствах. При желании членов избирательной комиссии можно пригласить домой.