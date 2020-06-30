США хотят купить у Турции российские С-400

США планируют выкупить у Турции ракетные системы С-400 российского производства. Соответствующая законодательная инициатива была предложена в Сенате на прошлой неделе, ее автором стал представитель фракции республиканцев Джон Тьюн.
«Речь идет о поправках к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый года. Предполагается, что в бюджет будут заложены средства на приобретение у Турции стоящих там на вооружении российских зенитно-ракетных комплексов», — передает «Федеральное агентство новостей».
Предполагается, что такой шаг позволит Вашингтону и Анкаре выйти тупика, в который они попали из-за совместного производства многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. В тоже время, председатель комитета по международным отношениям Cената республиканец Джим Риш предложил ввести против Турции санкции через 30 дней после вступления закона в силу. Однако, по мнению американского издания Defense News, включение поправок Риша и Тьюна в окончательную версию законопроекта маловероятно.
Как писало «URA.RU», поставка российских зенитно-ракетных комплексов C-400 в Турцию началась 12 июля. Турция стала первой из стран-участниц НАТО, которая купила у Москвы оружие подобного класса. При этом Вашингтон предлагал Турции ракетные комплексы Patriot. В правительстве США позже заявили, что из-за сделки с Россией Турция потеряет около девяти миллиардов евро.
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