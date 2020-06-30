ВЦИОМ выяснил самые важные для россиян поправки в Конституцию

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. По данным ЦИК на пятый день голосования, более 40 млн россиян уже сделали свой выбор — явка составила 37,2%, передает телеканал 360 . Президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков предложил использовать электронное голосование на выборах всех уровней власти во всех регионах. Опыт использования технологии в Москве и Нижегородской области оказался успешным.

Федоров также подчеркнул, что серьезнее всего к голосованию подходят люди старшего возраста. «Среди старшего поколения больше тех, кто и содержание поправок считает важным, и к голосованию относится серьезно», — подчеркнул директор ВЦИОМа. В целом ожидаемое число проголосовавших продолжает расти, потому что россияне все активнее включаются в процесс.

Глава ВЦИОМ отметил, что респонденты знают и про политический блок о перераспределении полномочий и Госсовете, однако вспоминают о нем только после наводящих вопросов. Согласно результатам экзитпола ВЦИОМа, поправки к Конституции за первые четыре дня поддержали 76% россиян. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах.

«Два главных блока: социальный и патриотический. Первый — про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический — про приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность», — цитируют Федорова « Известия ».

Наиболее важные для россиян социальные и «патриотические» изменения в Конституцию РФ. Об этом «Известиям» сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Два главных для россиян блока: социальный и патриотический Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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