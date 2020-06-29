Москвичи и жители Нижегородской области могут проголосовать онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Опыт проведения электронного голосования за поправки к Конституции в Москве и Нижегородской области оказался успешным, считает президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он предложил использовать технологию на выборах всех уровней власти во всех регионах. Ранее о такой возможности сообщало URA.RU.

«Исходя из результатов первых трех дней вполне можно сделать опережающий вывод, что применение электронного дистанционного голосования в Москве себя оправдывает. По Нижнему, думаю, будет та же картина», — написал Чеснаков в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что электронное голосование повышает интерес к процедуре и явку.

«Московский опыт с интернет-голосованием нужно будет внимательно проанализировать. Чем раньше начинать применять электронное голосование на всех уровнях выборов и во всех регионах, тем лучше. А уж в Москве на выборах в Госдуму в следующем году электронку точно необходимо организовать», — заявил политолог. Уточнить, когда именно, по мнению Чеснакова, повсеместно будет применяться электронное голосование, не удалось. Политолог отказался дать комментарии корреспонденту агентства, сославшись на занятость. Отметим, что количество проголосовавших в электронном виде к утру 28 июня превысило 76% от числа зарегистрировавшихся.

Ранее URA.RU подробно сообщало о том, что в регионах обсуждают плюсы и минусы электронного голосования. Политтехнологи отмечали, что результат будет сложнее сфальсифицировать, а источники в регионах сообщали на необходимость обновления технической базы.

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