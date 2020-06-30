Из Челябинска открывают авиарейс в Калининград

Аэропорт Челябинска восстанавливает рейсы по всем направлениям и запускает новые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания Nordwind начала продавать билеты на прямые рейсы Челябинск — Калининград. Первый полет состоится 16 июля 2020 года, сообщили URA.RU в аэропорту Челябинска.

Boeing-737-800 будет отправляться по четвергам и воскресеньям в 22:30, чтобы к 23:30 (по местному времени) доставить пассажиров в Калининград. Обратные рейсы в те же дни будут выполняться в 15:00, прибытие самолета ожидается в Челябинске в 21:30.

«Продолжительность перелета 3 часа 30 минут, время аэропорта отправления/прибытия», — уточнили агентству в пресс-службе воздушной гавани. — Цены на авиаперелёт в одну сторону составят от 5,2 тыс. рублей». Для всех пассажиров представлена бесплатная услуга по провозу ручной клади до 8 кг.

Пассажиропоток международного аэропорта им. Курчатова в июне вырос в 3,7 раза по сравнению с майскими показателями более чем на 45 тысяч пассажиров. Самыми популярными маршрутами первого летнего месяца стали Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь. Также из Челябинска можно улететь в Минеральные воды и Ростов-на-Дону.

Также, по мере снятия ограничений карантина по коронавирусу, из 11 традиционных ежедневных рейсов из Челябинска в Москву авиакомпаниями восстановлено семь: добраться в столицу можно рейсами четырёх перевозчиков. В области снято обязательное требование по 14-дневной изоляции пассажиров, прибывающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также обязательное тестирование на COVID-19 в аэропорту.