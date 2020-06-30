29 июня 2020

Появилось видео ЧП с разливом металла на свердловском заводе. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, конвейер, трубная металлургическая компания, тмк, северский трубный завод, цех, производство
Из строя вышел ковш в электросталеплавильном цехе СТЗ в Полевском Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Северском трубном заводе (предприятие входит в структуру «Трубной металлургической компании» миллиардера Дмитрия Пумпянского) произошел разлив жидкого металла. Видеокадрами с места происшествия поделились источники URA.RU на предприятии.

«На Северском трубном заводе вышел из строя ковш в электросталеплавильном цехе. По ходу движения залило металлом все, что внизу», — отметил собеседник. В качестве подтверждения он предоставил видео из цеха, где видно, как из ковша, который вышел на середину цеха, льется раскаленный металл в течение минуты. При этом за происходящим со второго этажа наблюдают рабочие завода. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе ТМК URA.RU сообщили, что инцидент произошел 24 июня. «Из-за неисправности затвора плавка была остановлена. Пострадавших нет. Оборудование и персонал отработали штатно. Неисправность устранена оперативно, ЭСПЦ работает в штатном режиме», — уточнили там.

ПАО «Трубная металлургическая компания» (Москва) является одним из крупнейших российских поставщиков труб. В том числе компания занимается производством бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин. ТМК поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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