На Северском трубном заводе (предприятие входит в структуру «Трубной металлургической компании» миллиардера Дмитрия Пумпянского) произошел разлив жидкого металла. Видеокадрами с места происшествия поделились источники URA.RU на предприятии.
«На Северском трубном заводе вышел из строя ковш в электросталеплавильном цехе. По ходу движения залило металлом все, что внизу», — отметил собеседник. В качестве подтверждения он предоставил видео из цеха, где видно, как из ковша, который вышел на середину цеха, льется раскаленный металл в течение минуты. При этом за происходящим со второго этажа наблюдают рабочие завода. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе ТМК URA.RU сообщили, что инцидент произошел 24 июня. «Из-за неисправности затвора плавка была остановлена. Пострадавших нет. Оборудование и персонал отработали штатно. Неисправность устранена оперативно, ЭСПЦ работает в штатном режиме», — уточнили там.
ПАО «Трубная металлургическая компания» (Москва) является одним из крупнейших российских поставщиков труб. В том числе компания занимается производством бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин. ТМК поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов.
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