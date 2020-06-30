В ХМАО КПРФ пыталась через суд устроить митинг в разгар эпидемии

Суд отказался КПРФ в проведении митинга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Нижневартовский городской суд отказал в иске партии КПРФ, которая пыталась оспорить решение мэрии, запретившей коммунистам проводить митинг против голосования по обновлению Конституцию. Копия решения суда имеется в распоряжении URA.RU.

Исходя из документа, коммунисты планировали провести митинг 17 июня в сквере Строителей с предполагаемым участием 600 человек. Однако чиновники отказали им в этом из-за эпидемии коронавируса и близости расположения нефтяного техникума. Суд поддержал позицию мэрии. «В удовлетворении административного искового заявления <…> отказать», — сказано в решении суда.

Лидер нижневартовского отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов в разговоре с URA.RU заявил, что на другое решение суда они и не рассчитывали. «Это приблизило нас к тому, что Конституционный суд в конце-концов отменит эту норму, запрещающую проведение акций протест около учебных заведений. А учитывая, что сейчас никакого образовательного процесса в этом учебном не идет — вообще не понятно, кому и как мог помешать наш митинг», — добавил Хрипунов.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с журналистом агентства заявил, что считает неосмотрительным проведение массовых акций в разгар эпидемии. «Это же небезопасно, устраивать митинги с одновременным скоплением людей в одном месте. Поэтому возникает вопрос к организаторам. Участники таких акций рассматриваются ими как граждане со своей точкой зрения или это просто расходный материал для выполнения определенных целей и задач», — задается вопросом эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с апреля введен режим самоизоляции, которые предполагает отмену массовых мероприятий. За три месяца эпидемии в регионе заболело коронавирусом около девяти тысяч человек.