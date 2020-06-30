29 июня 2020

Суд освободил полицейских, обвиняемых в изнасиловании проститутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевшая утверждает, что ее изнасиловали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

Трое бывших екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, освобождены из-под ареста. Об этом сообщили URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга.

«Рассмотрение уголовного дела продолжается, идет допрос свидетелей. По ходатайству защиты судья принял решение изменить меру пресечения подсудимым. Они освобождены из-под домашнего ареста. Им назначена мера пресечения „запрет определенных действий“. Им запрещено общаться с потерпевшей и наложен ряд иных ограничений», — сообщила UR.RU Людмила Вотинцева, помощник председателя Ленинского суда.

Ранее URA.RU писало, что полицейские Вячеслав Тропин, Андрей Бессарабов и Вадим Мустафин обвиняются в изнасиловании проститутки в служебном УАЗике. По версии следствия, полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли в гаражи на улице Чайковского в ночь на 18 августа 2019 года. Двое из троих подсудимых не отрицают сексуальный контакт с ней, но утверждают, что все произошло по согласию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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