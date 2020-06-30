Суд освободил полицейских, обвиняемых в изнасиловании проститутки

Трое бывших екатеринбургских полицейских, обвиняемых в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, освобождены из-под ареста. Об этом сообщили URA.RU в Ленинском суде Екатеринбурга.
«Рассмотрение уголовного дела продолжается, идет допрос свидетелей. По ходатайству защиты судья принял решение изменить меру пресечения подсудимым. Они освобождены из-под домашнего ареста. Им назначена мера пресечения „запрет определенных действий“. Им запрещено общаться с потерпевшей и наложен ряд иных ограничений», — сообщила UR.RU Людмила Вотинцева, помощник председателя Ленинского суда.
Ранее URA.RU писало, что полицейские Вячеслав Тропин, Андрей Бессарабов и Вадим Мустафин обвиняются в изнасиловании проститутки в служебном УАЗике. По версии следствия, полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли в гаражи на улице Чайковского в ночь на 18 августа 2019 года. Двое из троих подсудимых не отрицают сексуальный контакт с ней, но утверждают, что все произошло по согласию.
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