Житель ЯНАО из ревности совершил двойное убийство

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО местного жителя подозревают в совершении двойного убийства, сообщает пресс-служба окружного управления СКР. Жертвами молодого человека стали его жена и сестра супруги.

Трагедия произошла 29 июня в райцентре. «24-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры, вызванной ревностью, нанес множественные удары ножом в шею и туловище своей 21-летней жене и ее 18-летней сестре, — сообщили в ведомстве. — От полученных телесных повреждений обе девушки скончались на месте преступления».

Как удалось выяснить URA.RU, молодой человек ранее не судим С места совершения преступления он скрылся, но через несколько часов был задержан сотрудниками МВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Ее максимальная санкция предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.