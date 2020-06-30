По данным на 13:00, явка на голосовании в Екатеринбурге составляет 24,9% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На очередном заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом в Екатеринбурге был поднят вопрос о мобилизации бюджетников на голосование по поправкам в Конституцию, сообщили URA.RU несколько участников совещания. По словам собеседников агентства, заместителям главы города пришлось объясняться за низкую электоральную активность работников их подразделений.

«Глава [города Александр Высокинский] снова всех призвал мобилизоваться. Но возникают проблемы с QR-кодами (которые используются для контроля за явкой избирателей — прим. ред.). Вице-мэры, руководители районов говорят, что от них пришло много людей, показывают относительно неплохие цифры, но по QR-отчетности данные в разы ниже. И обсуждали, почему так: волонтеры плохо работают, не сканируют коды или что-то другое», — поделился инсайдер.

Другой источник агентства в одном из подразделений «серого дома», описывая атмосферу в коридорах власти перед решающим днем голосования, отметил, что чиновники работают в напряжении. «Глава весь на нервах, [первый вице-мэр Александр] Ковальчик тоже переживает. Из-за этого начинают раздражаться остальные замы», — рассказал он.

По данным на 13:00, явка в Екатеринбурге составляет 24,9% — это значительно ниже, чем в соседнем Челябинске, где на вечер 29 июня зафиксировали явку на уровне 36,5%. По этому показателю Екатеринбург продолжает отставать также от большинства городов Свердловской области, влияя не итоговые цифры в регионе. При этом, согласно последним вводным от областных и федеральных властей, в Екатеринбурге по поправкам в Конституцию должны проголосовать не менее 55% избирателей (550 тысяч человек).