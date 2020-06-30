Явка в Екатеринбурге значительно ниже чем во многих свердловских городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В понедельник, 29 июня, в Екатеринбурге по поправкам в Конституцию проголосовали 5,92% избирателей (64,6 тысячи человек, на 1,92% больше, чем днем ранее), сообщил URA.RU источник в областном избиркоме. По данным агентства, общая явка по городу в настоящий момент составляет 23,61% (257,7 тысячи человек). С начала голосования столица Урала — в подвале рейтинга свердловских городов (согласно данным по региону на 17:00 29 июня, она занимает 70-е место из 72).

При этом, по словам источника URA.RU в городской администрации, сегодняшнее совещание мэра Александра Высокинского с главами районов прошло более спокойно, чем вчера, когда глава города пригрозил «кадровыми решениями». «Сегодня на совещании не было жестких разносов — речь, например, шла о предприятиях, которые не справляются с мобилизацией. Глава [города], злясь, сказал, что от „Водоканала“ пришли всего сто человек, и бросил фразу: „Не хотят работать — не надо“», — передает настроение в мэрии другой инсайдер.

Среди районов-аутсайдеров по явке — Чкаловский (22,28%), Орджоникидзевский (22,23%) и Железнодорожный (22,53%) районы. Поскольку по населению районы Екатеринбурга крупнее многих свердловских городов, их показатели по явке оказывают существенное влияние на общие цифры по области. По данным на 29 июня, Свердловская область занимает место в восьмой десятке рейтинга российских регионов.

Для сравнения, в Челябинске, по данным источника URA.RU в областном штабе по голосованию, на вечер 29 июня явка составляет 36,5%.

Согласно последним вводным от областных и федеральных властей, в Екатеринбурге по поправкам в Конституцию должны проголосовать не менее 55% избирателей (550 тысяч человек), из которых порядка 70% поддержат поправки. При этом, по словам инсайдеров, приемлемой будет признана явка в 40% (400 тысяч горожан). В случае неисполнения этих показателей ответственность может понести руководство города и региона. При этом ранее Высокинский публично снял с себя и своих подчиненных обязательства по мобилизации горожан.