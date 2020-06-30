Сенатор ХМАО назвал не голосующих по поправкам «страшными людьми»

Равнодушные — страшные люди, уверен Важенин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию не должно никого оставлять равнодушным. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился сенатор Совета Федерации Юрий Важенин. Для своих читателей он записал ролик с обращением.

«Некоторые задают себе вопрос — идти или не идти на выборы? Что изменится, если я не приду? Решение и так уже принято. Так вот, на мой взгляд, лучше всех на этот вопрос ответил Бруно Ясенский, был такой польско-советский писатель, который в свое время высказался примерно следующим образом: „Не бойся врагов своих, максимум, что они могут сделать — это убить тебя. Не бойся друзей своих, максимум, что они могут сделать — это предать тебя. Бойся людей равнодушных, ибо с их молчаливого согласия совершаются все преступления на планете“. Это как раз-таки ответ о том, что равнодушные люди — самые страшные люди. Сегодня не пошел голосовать, завтра ему наплевать на больного человека, послезавтра — на окружающих. Если ты гражданин, ты должен идти голосовать и это не пустой звук», — объяснил свою позицию Важенин.

Сенатор признался URA.RU, что в эти минуты вылетает из Москвы в Сургут, чтобы уже 1 июля сходить на участок по месту регистрации и проголосовать. «Безусловно, сделаю это с соблюдением всех мер предосторожности», — подчеркнул Важенин.