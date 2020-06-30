В Екатеринбурге из ЦГБ № 7 на улице Вилонова, 33 забрали в психиатрическую больницу медсестру кардиологического отделения. Об этом рассказал URA.RU работник больницы.
«Медсестра сошла с ума прямо во время дежурства. Целый лень устраивала кордебалет сотрудникам, с кем была на смене, а ночью поливала пациентов из кружки водой на голову. Ночью же угрожала сотрудникам пластиковым ножом. Говорила, что они не доживут до утра», — рассказал работник больницы.
В итоге утром медики вызвали своей коллеге скорую помощь, чтобы ее отвезли на обследование в психиатрическую больницу. Медсестру забрали из чистой зоны больницы. Однако известно, что несколько дней назад произошел занос коронавируса в ЦГБ № 7, и диагноз был подтвержден у нескольких сотрудников.
В Управления здравоохранения Екатеринбурга пообещали прокомментировать инцидент позже.
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