29 июня 2020

В Екатеринбурге прямо с дежурства медсестру увезли в психбольницу. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, екатеринбург , скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Медсетру на скорой увезли с работы в психиатрическую больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге из ЦГБ № 7 на улице Вилонова, 33 забрали в психиатрическую больницу медсестру кардиологического отделения. Об этом рассказал URA.RU работник больницы.

«Медсестра сошла с ума прямо во время дежурства. Целый лень устраивала кордебалет сотрудникам, с кем была на смене, а ночью поливала пациентов из кружки водой на голову. Ночью же угрожала сотрудникам пластиковым ножом. Говорила, что они не доживут до утра», — рассказал работник больницы.

В итоге утром медики вызвали своей коллеге скорую помощь, чтобы ее отвезли на обследование в психиатрическую больницу. Медсестру забрали из чистой зоны больницы. Однако известно, что несколько дней назад произошел занос коронавируса в ЦГБ № 7, и диагноз был подтвержден у нескольких сотрудников.

В Управления здравоохранения Екатеринбурга пообещали прокомментировать инцидент позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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