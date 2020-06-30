Вице-губернатор Сергей Бидонько не хочет отпускать Михаила Савченко с должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Областные власти хотят сохранения Михаила Савченко на посту мэра Верхней Салды. Об этом URA.RU заявил «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько.

В беседе с корреспондентом он сообщил, что встречался с чиновником. «Мы хотим, чтобы он продолжал работать, если не будет выявлено серьезных нарушений. Принимать решение, конечно, депутатам», — прокомментировал Сергей Бидонько.

Между тем, заседание гордумы, на котором полномочия градоначальника должны были прекратить, не состоялось. Из-за отсутствия кворума заседание перенесли с пятницы 26 июня на понедельник, 29 июня. Однако и 29 июня кворум не собрался — фракция «Единой России» не явилась в зал заседаний. Из единороссов присутствовал только спикер Игорь Гуреев. Кроме него на пленарку пришли еще 6 думцев из других партий.

«Как сообщил председатель думы Игорь Гуреев, у каждого отсутствовавшего депутата есть уважительная причина. Региональное отделение эту информацию обязательно тщательно проверит. Тот вопрос, который должен был быть рассмотрен на думе, не снимается с повестки. И его рассмотрение мы также берем на особый контроль», — замглавы исполкома свердловского регионального отделения «Единой России» Максим Бестфатер.

Как писало URA.RU, на отставке мэра настаивает прокуратура, которая уличила его в недостоверном декларировании доходов и создании конфликта интересов — зам градоначальника по финансам с его ведома параллельно работала на корпорацию «ВСМПО-АВИСМА». Таким образом, заявление мэра об уходе является своего рода упредительной мерой по спасению собственной репутации.