Артем Дзюба восхитился поступком школьника из Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан сборной Росии по футболу Артем Дзюба восхитился поступком школьника из Челябинска Саввы Ярыгина, который собирает макулатуру, а на вырученные деньги покупает мячи для детских домов. В видеообращении, выложенном в официальном твиттере сборной, Дзюба назвал мальчика «нереально крутым парнем» и пригласил на ближайший матч национальной команды.

«Я узнал твою историю и был сильно поражен, — утверждает футболись. Ты большой молодец, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я. Будем стараться радовать тебя победами сборной, забивать больше голов. Я хочу пригласить тебя на наш ближайший матч, с меня футболка!».

«Савва Ярыгин — очень добрый парень из Челябинска. Мальчик любит футбол. Его кумиры — Роналду и Дзюба. Сборная России восхищается поступком Саввы и приглашает его на ближайший матч», — говорится в подписи к видео. О том, что Савва собирает макулатуру, чтобы покупать мячи в детские дома, мальчик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Старт кампании был дан 20 июня. «Это мой новый проект. Я знаю, что государство помогает таким центрам и у них многое есть… Но по себе знаю, что бывает, мяча не хватает даже на две недели», — написал мальчик и пригласил присоединиться всех желающих.

Уже к субботе он сдал макулатуры на 391 рубль. Мальчик купил два мяча по 200 рублей и отвез их в центр «Мать и дитя». Там он познакомился с мальчишками, одного из которых тоже зовут Саввой.