В Свердловской области на участки для голосования по внесению изменений в Конституцию за пять дней пришло 32% избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Предприятия крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) Свердловской области смогли обеспечить явку своих работников на голосовании по поправкам в Конституцию России, чего не удалось сделать мэрам городов и главам районов в регионе. Об этом URA.RU сообщили эксперты и политологи.

Политолог Алексей Швайгерт в беседе с URA.RU отметил, что в городах, где есть градообразующие предприятия, удобнее убедить коллективы принять участие в голосовании. «Это более устойчивая система внутренних коммуникаций и деловых отношений. Плюс там есть корпоративна культурая и ценности, которые работают. Это более простой процесс мобилизации по сравнению с главами районов. У них более тяжелая на подъем бюрократическая система, которая требует постоянных пинков и разборов», — объяснил он.

В компании «Сима-ленд» (в структуре работает порядка 10 тысяч человек) агентству уточнили, что со всем коллективом компании проводилась разъяснительная работа, а уже каждый сотрудник делает собственный выбор. Примерно такая же логика действует в структурах «Газпрома» на территории Свердловской области: «Мы разместили информационные материалы в корпоративной газете и иных источниках. Разместили информацию на досках объявлений. Мы гарантируем каждому работнику возможность принять участие в голосовании. 1 июля будет оплачиваться как рабочий день».

В пресс-службах ЕВРАЗа, РУСАЛа и РМК уточнили, что на их предприятиях не ведутся подсчеты сотрудников, которые приняли участие в голосовании. При этом в холдинге УГМК URA.RU сообщили, что около 80% сотрудников предприятий, членов их семей и ветеранов уже проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Пример — явка на 29 июня в Верхней Пышме уже составляет 31%.

В медной столице Урала явка днем 30 июня превышает уровень Нижнего Тагила (27,3%) и Екатеринбурга (23,5%). В уральской столице самые низкие показатели у Чкаловской и Орджоникидзевской ТИК (22%), Октябрьская и Железнодорожная ТИК отчитались о явке в 23%, в Кировской и Верх-Исетской явка составила 24%. Ленинская районная ТИК сообщила о голосовании 27% избирателей.

В Свердловской области на участки для голосования по внесению изменений в Конституцию за пять дней пришло 32% избирателей, при этом федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку на уровне 62%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 43,75%.