Пермь тянет целый регион в аутсайдеры голосования по Конституции

Пермяки предпочитают голосовать в своих дворах (65% от общего числа голосов) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Пермь — аутсайдер среди других муниципалитетов Пермского края по явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом URA.RU рассказал источник в краевых органах власти. Он пояснил, что пять городов региона сводят на нет все усилия, которые приложили в других муниципалитетах для того, чтобы край уже до дня голосования преодолел 50% по общей явке избирателей.

«В Перми к 1 июля явка вместо 40-50% всего около 30%, такая же в Березниках и Александровске. Рядом с ними Чусовой и Пермский район. А в этих территориях проживает больше половины избирателей края», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что провальные результаты по явке также во всех муниципалитетах Кизеловского угольного бассейна. Лидерами по явке стали Кишерть (более 60%), Уинск, Ильинский, Коса и Кочево, а также остальные территории Коми-округа.

В этой связи и благодаря новым послаблениям в режим самоизоляции планируется 1 июля в городах-аутсайдерах организовать бесплатное угощение и какие-то викторины для горожан. «Мэры спохватились в последний день, чувствуют над собой Дамоклов меч. Теперь вот и не знают, что придумать. Сейчас уже готовы даже цыган с медведями привести, лишь бы хоть как-то поднять явку», — говорит инсайдер. Он добавляет, избирательные комиссии уже выполнили свою миссию — они при помощи дворового голосования смогли преодолеть 40% (по региону) по явке, а все остальное зависит от местных глав.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что им пока не поступала информация о каких-либо готовящихся мероприятиях со стороны муниципалитетов. «Мы работаем в штатном режиме. И наша задача — это проведение удобного, безопасного и легитимного голосования. Культурно-массовые мероприятия относятся к полномочиям органов самоуправления», — пояснили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии.