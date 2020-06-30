Отец похитил свою дочь и прячет ее от матери Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий программы «Мужское/Женское» на Первом канале Александр Гордон попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева лично разобраться в конфликте экс-супругов из Нижнего Тагила. Уральцы больше года не могут поделить общего ребенка.

Тагильчанин Георгий Биртвелишвили и его бывшая жена Анастасия Разумова стали героями шоу «Мужское/Женское». После развода в 2019 году суд постановил оставить малолетнюю дочь с мамой. Разумова вместе с ребенком уехала в Белгородскую область, но Биртвелишвили нашел их и забрал дочь. В течение года тагильчанин скрывает, где находится ребенок. Две недели назад судебные приставы несколько дней штурмовали жилище Биртвелишвили, чтобы вернуть девочку матери, но ребенка в квартире не оказалось, передает портал TagilCity.

«Если так будет продолжаться, то мы никуда не сдвинемся, если решение суда не будет исполняться. Не важно, каких судов: гражданских, мировых, уголовных. Суд на то и суд — он решил, а вы исполнили», — сказал во время программы Александр Гордон. Кроме губернатора ведущий также попросил обратить внимание на конфликт следователей и полицию.

Во время эфира Биртвелишвили признался, что дочь находится с его матерью с Геленджике. Он добавил, что решение суда он исполнять не собирается.

Помощница Куйвашева в беседе с URA.RU пообещала выяснить, дошло ли обращение Гордона до главы региона. Получить комментарий пресс-секретаря департамента информационной политики губернатора журналисту не удалось.