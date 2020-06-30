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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о повышении окладов для военнослужащих по призыву, по контракту и военным со специальными званиями на 3%, напоминает радио Sputnik .

При этом повышение зарплат военным носит достаточно умеренный характер, так как может оказаться даже ниже годового уровня инфляции. Всего за три года власти планируют потратить на эти цели не более 113 млрд рублей. Поэтому никаких угроз для макроэкономической стабильности нет, считает Масленников. Экономист также предположил, что за счет повышения зарплат, Минобороны может уменьшить или сохранить на прежнем уровне другие военные расходы.

По его словам, так государство может косвенно помочь восстановлению экономики. Получая деньги, бюджетники будут быстрее их тратить, направляя в пострадавшие сферы экономики — в данном случае потребительский сектор.

«Это решение порождает ожидание, что такие индексации будут проведены в целом для бюджетного сектора. Это было бы логичным шагом со стороны правительства. И если это будет проводиться как целенаправленная линия, это способно поддержать спрос», — рассказал Масленников в разговоре с корреспондентом агентства.

Повышение зарплат военным на 3% может стать поводом для дальнейшего увеличения зарплат бюджетников, поскольку именно так государство может помочь восстановлению экономики в кризис. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, руководитель направления финансы и экономика в Институте современного развития Никита Масленников.

Премьер-министр распорядился увеличить оклады военных на 3% с 1 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

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