США усилят санкции против России после пандемии

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В понедельник, 29 июня, Евросоюз также продлил санкции против России из-за присоединения Крыма. Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года. Решение продлить санкции последовало после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Маркона о том, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе еще не реализованы, сообщает Life .

Усиление санкций США против России на днях прогнозировал главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. В разговоре с URA.RU он сообщил, к этому может привести статья The New York Times, в которой говорится, что Россия якобы предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

«Очевидно, что после завершения пика пандемии политика сдерживания России, равно как и Китая, путем применения рестриктивных мер будет осуществляться более жесткими методами», — цитирует чиновника РБК. По мнению Кику, в США продолжает усугубляться политическая ситуация. А президентские выборы в Штатах 3 ноября станут одной из причин усиления санкций против России. Представитель Минфина также считает, что Россия не сможет равноценно ответить на усиление экономического давления, остается только «приноравливаться».

После окончания пандемии США усилят санкционное давление на Россию и Китай, несмотря на просьбы ООН снять ограничения из солидарности в борьбе с коронавирусом. Такой прогноз сделал замглавы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику.

Причины усиления санкции могут крыться в нестабильной политической ситуации в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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