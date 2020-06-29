Индивидуальные санкции продлятся до конца 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский Союз принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России, которые были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Ограничения продлятся до 31 января 2021 года.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России еще на 6 месяцев до 31 января 2021 года», — цитирует заявление сайт VSE42.ru. В обращении уточняется, что решение было принято лидерами ЕС еще на онлайн-саммите 17—18 июня, во время которого заключили, что минские соглашения остаются не выполнены.

Евросоюз ввел индивидуальные санкции против России в марте 2014 года на фоне событий на востоке Украины и в Крыму. Эмбарго включает в себя импорт товаров из Крыма и Севастополя в страны Евросоюза, инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги. Также в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, добычи нефти, газа и природных ресурсов.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России, введенные из-за присоединения Крыма, до 23 июня 2021 года. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге раскрыл тайну переговоров лидеров США и России в 2014 году. По словам Болтона, тогдашний президент Барак Обама был готов не вступать в противостояние с Россией из-за Украины, если бы Москва ограничилась присоединением Крыма.

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