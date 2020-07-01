Россияне поддержали очередную выплату от государства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России на детей до 16 лет начали поступать единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. В соцсетях стали появляться яркие высказывания по данному поводу. URA.RU собрало несколько из них.

В стране с апреля по июнь выплачивали по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Позже президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому деньги должны выплатить еще раз. Тем, кто получил первую выплату, вторую вышлют автоматически, напоминает телеканал 360. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников не исключил, что семьи с детьми смогут получить третью выплату перед началом учебного года.

Фото: Twitter

Граждане России, которые не подходят под категории, которым положена помощь от государства, пытаются в шуточной форме добиться ее получения Фото: Twitter

Люди ждут, что выплаты на детей должны моментально появиться на карточках 1 июля Фото: Twitter

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