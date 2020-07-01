Количество зараженных COVID в России продолжает снижаться

Но за день скончалось 216 человек с COVID Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 6566 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в оперштабе. За весь период пандемии зарагестрировано 654 405 случаев, вылечились 422 931 человек (+10 281), жертвами инфекции стали 9 536 (+216)

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+611), Московской области (+301). На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+261). В Свердловской области нашли 256 инфицированных, в ЯНАО — 203, Челябинской области — (+137), в Тюменской области — 68. В Пермском крае выявлено 52 случая. Меньше всего заболевших в Курганской области (+8).

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что мир находится в опасной фазе распространения коронавируса, а большинство людей остаются восприимчивы к COVID-19. Она отметила, что снижения заболеваемости удалось достичь благодаря введению ограничений и физическому дистанцированию. Испытания вакцины против коронавируса COVID-19, которые Минобороны проводит совместно с Институтом имени Гамалеи завершаться до конца июля, передает «Национальная служба новостей». Они проводятся с 18 июня на 38 добровольцах.

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