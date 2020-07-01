Екатеринбургские грудничкине получили вовремя молочные смеси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Свердловской области проверила региональное министерство здравоохранения из-за задержек в обеспечении сухими молочными смесями детей до года. Об этом сообщил URA.RA депутат Госдумы Андрей Альшевских, который получил из прокуратуры ответ на свой запрос.

«В ходе проверки нашли подтверждение фактов нарушений, связанных с неполучением в апреле 2020 года жителями г. Екатеринбурга сухих молочных смесей для детей первого года жизни», — сказано в письме, подписанном прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым.

По словам прокурора, из-за несвоевременности при организации электронных аукционов и отсутствии должного планирования были нарушены права несовершеннолетних и их семей на обеспечение полноценным питанием. В письме сказано, что для устранения нарушений в областной минздрав было внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении в ведомстве.

«Были технические задержки поставок детского питания, но они устранены. Все дети обеспечены смесями. В минздраве никаких документов из прокуратуры нет», — прокомментировал URA.RU Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.

Прокуратура обвинила свердловский минздрав в нерасторопности Фото: Андрей Альшевских, facebook

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