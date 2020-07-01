В Тюменской области определился город-аутсайдер по явке

Около 60% жителей Тюмени проголосовали по изменению Конституции России. Такие данные на 15 часов опубликовал региональный избирком. Явка в областной столице стала самой низкой среди муниципалитетов региона.
При этом в двух муниципалитетах Тюменской области — Голышмановском городском округе и Уватском районе — свое мнение по поправкам в основной закон страны высказали уже более 90% избирателей. 85-процентный порог перешагнули еще несколько районов — Армизонский, Ишимский, Сладковский и Ялуторовский.
В целом, по данным на 15:00, в регионе проголосовали 68,08% жителей, обладающих избирательным правом (более 768 тысяч человек). Участки будут открыты до 20:00.
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