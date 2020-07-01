30 июня 2020
29 июня 2020

В Тюменской области определился город-аутсайдер по явке

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, мэрия тюмени, администрация города
В Тюмени на участки пришли около 60% избирателей Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Около 60% жителей Тюмени проголосовали по изменению Конституции России. Такие данные на 15 часов опубликовал региональный избирком. Явка в областной столице стала самой низкой среди муниципалитетов региона.

При этом в двух муниципалитетах Тюменской области — Голышмановском городском округе и Уватском районе — свое мнение по поправкам в основной закон страны высказали уже более 90% избирателей. 85-процентный порог перешагнули еще несколько районов — Армизонский, Ишимский, Сладковский и Ялуторовский.

В целом, по данным на 15:00, в регионе проголосовали 68,08% жителей, обладающих избирательным правом (более 768 тысяч человек). Участки будут открыты до 20:00.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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