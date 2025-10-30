Логотип РИА URA.RU
В Казанском районе Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

30 октября 2025 в 10:13
На части территории Казанского района запретили проведение ярмарок и выставок с участием восприимчивых животных

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На части территории Казанского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«На части территории Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — сообщает инфоцентр.

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни введен ряд ограничительных мер: временно запрещено проведение мероприятий, связанных с транспортировкой животных, а также установлен запрет на вывоз и отлов уязвимых видов. С 29 октября в Казанском районе частично ограничили проведение ярмарок и выставок с участием восприимчивых животных.

Ранее URA.RU писало о том, что в селе Новоселезнево Казанского района ввели карантин по бешенству животных. Очаг опасной инфекции также был обнаружен в Бердюжском районе Тюменской области.

