В Казанском районе Тюменской области ввели карантин по бешенству животных
На части территории Казанского района запретили проведение ярмарок и выставок с участием восприимчивых животных
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На части территории Казанского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«На части территории Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — сообщает инфоцентр.
Для предотвращения дальнейшего распространения болезни введен ряд ограничительных мер: временно запрещено проведение мероприятий, связанных с транспортировкой животных, а также установлен запрет на вывоз и отлов уязвимых видов. С 29 октября в Казанском районе частично ограничили проведение ярмарок и выставок с участием восприимчивых животных.
Ранее URA.RU писало о том, что в селе Новоселезнево Казанского района ввели карантин по бешенству животных. Очаг опасной инфекции также был обнаружен в Бердюжском районе Тюменской области.
