«Могут снова отключить в любой момент»: тюменцам временно вернули мобильный интернет

Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но возможны повторные отключения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

«Временные ограничения мобильного интернета сняты федеральными органами безопасности после 14:00 29 октября, но в любой момент их могут вернуть в целях безопасности населения», — прокомментировал Станислав Логинов.