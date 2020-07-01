В Кремле объяснили, почему Путин голосовал без маски и перчаток

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент пришел лично, потому что участки для голосования соответствуют всем требованиям безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент РФ Владимир Путин пришел на голосование по Конституции без маски и перчаток, поскольку считает, что на участках безопасно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — приводит слова Дмитрия Пескова издание «Подъем». Отмечается, что помещение, в котором проводилось голосование, кварцевали.

По данным Центральной избирательной комиссии, за шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%. В части регионов явка превышает 80%. Президент принял участие в плебисците 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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