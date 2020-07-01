В Кремле объяснили, почему Путин голосовал без маски и перчаток

Президент пришел лично, потому что участки для голосования соответствуют всем требованиям безопасности
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
Президент РФ Владимир Путин пришел на голосование по Конституции без маски и перчаток, поскольку считает, что на участках безопасно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — приводит слова Дмитрия Пескова издание «Подъем». Отмечается, что помещение, в котором проводилось голосование, кварцевали.
По данным Центральной избирательной комиссии, за шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%. В части регионов явка превышает 80%. Президент принял участие в плебисците 1 июля.
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