Путин проголосовал в здании Российской Академии Наук Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Свой голос он отдал в участковой избирательной комиссии (УИК) №2151, которая расположена в здании Российской Академии Наук.

Ранее пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проголосует с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не подвергать риску ни здоровье окружающих, ни свое, передает агентство Nation News.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Участки будут работать до 20:00.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.