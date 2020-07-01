Путин проголосовал по поправкам в Конституцию. ВИДЕО

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин проголосовал в здании Российской Академии Наук Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Свой голос он отдал в участковой избирательной комиссии (УИК) №2151, которая расположена в здании Российской Академии Наук.

Ранее пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проголосует с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не подвергать риску ни здоровье окружающих, ни свое, передает агентство Nation News.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Участки будут работать до 20:00.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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