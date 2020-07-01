Явка на голосовании по Конституции в части регионов превысила 80%

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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, выборы, голосование, масочный режим, общероссийское голосование, голосование за конституцию, коронавирус, голосование по поправкам в конституцию, избирательный участок1702
В среднем по стране проголосовали более 55% граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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За шесть дней средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%. В части регионов явка превышает 80%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

«Такая высокая явка свидетельствует о том, что возможность голосовать в течение нескольких дней оказалась для людей очень удобной», — объяснила глава ЦИК. По данным ЦИК России явка на голосовании в Чечне оказалась наиболее высокой. Там проголосовать по поправкам в Конституцию пришел почти весь регион. «Самая высокая явка на голосовании по поправкам к Конституции на 10.30 мск 1 июля в Чечне — 84,62%», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК. Также высокая явка отмечается в Кемеровской области — 81,29%. Самая низкая — в Мурманской области (32,68%).

Президент России Владимир Путин пришел на голосование 1 июля. Он проголосовал лично в здании Российской Академии Наук.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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