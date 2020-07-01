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Согласно данным на 15:00 1 июля, Верх-Исетский район находится на предпоследнем месте по явке на голосовании по Конституции. За пять дней в районе проголосовали 37,19% избирателей, в целом по Екатеринбургу проголосовали около 38% горожан.

В ходе закрытого совещания в мэрии глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил «найти и расстрелять» провокаторов, сообщает источник. По словам собеседника агентства, глава города на совещании также заявил, что уже обратился за помощью к начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Александру Мешкову. В пресс-службе свердловского главка полиции воздержались от комментариев. Пресс-секретарю Высокинского Анатолию Карманову направлен запрос на комментарий.

Кроме того, по данным городских властей, неизвестные таким же методом распространяли информацию об увеличении тарифов ЖКХ в четыре раза с 1 августа. «Многие пожилые люди, обращавшиеся с просьбой об организации голосования на дому, после этого отказываются открывать дверь членам участковых комиссий», — добавили в пресс-службе.

«Накануне, 30 июня, в течение дня жителям поступали звонки из „вашей больницы, поликлиники“ с информацией о том, что „в вашем подъезде обнаружен COVID, просьба не открывать двери никому и никуда не выходить, быть на полной самоизоляции“. Больше всего таких звонков было в Верх-Исетском районе», — рассказали в мэрии.

Мэрия Екатеринбурга заявила о провокациях на голосовании по поправкам в Конституцию в Верх-Исетском районе города. По словам источника URA.RU в городских структурах власти, эта тема была поднята на заседании муниципального штаба по организации плебисцита. Об этом же сообщили в пресс-службе городской администрации.

Александр Высокинский сообщил, что связался с начальником областной полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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