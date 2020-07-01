Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге на 15:00 превысила 38%. Об этом URA.RU сообщил источник в областной избирательной комиссии.
За три часа — с 12:00 до 15:00 — проголосовали более 5% избирателей (рост показателя с 33,03% до 38,27%). Общее количество выданных бюллетеней приблизилось к 425 тысячам. Всего в Екатеринбурге проживает более 1,1 миллиона избирателей.
По показателю явки продолжает лидировать Ленинский район (40,84% проголосовавших). На втором месте Кировский район (39,47%). Орджоникидзевский, который был в аутсайдерах во время предварительного голосования, вырвался на третье место (38,5%). На четвертом месте — Октябрьский (38,1%), на пятом — Железнодорожный (37,4%), на шестом — Верх-Исетский (37,19%), на седьмом — Чкаловский (36,67%).
Ранее мэр Александр Высокинский прогнозировал, что явка превысит 35%. Его прогнозы сбылись, однако цифры по-прежнему далеки от нормативных показателей в 60%. Более того, областной центр, в котором проживает треть избирателей Свердловской области, проваливает показатель региона в целом — на Среднем Урале проголосовали 46,12% избирателей.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утром собрал экстренное совещание по проведению голосования. На повышение явки в Екатеринбурге брошены все силы. Источники URA.RU сообщают, что начался подвоз избирателей. По мнению экспертов, обвал явки может стоить Высокинскому должности градоначальника.
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