30 июня 2020

Избирком огласил явку в Екатеринбурге. За 4 часа до закрытия участков показатель критический

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, выборы, общероссийское голосование, голосование за конституцию, голосование по поправкам в конституцию, избирательный участок1703
Явка в Екатеринбурге по-прежнему тянет Свердловскую область вниз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге на 15:00 превысила 38%. Об этом URA.RU сообщил источник в областной избирательной комиссии.

За три часа — с 12:00 до 15:00 — проголосовали более 5% избирателей (рост показателя с 33,03% до 38,27%). Общее количество выданных бюллетеней приблизилось к 425 тысячам. Всего в Екатеринбурге проживает более 1,1 миллиона избирателей.

По показателю явки продолжает лидировать Ленинский район (40,84% проголосовавших). На втором месте Кировский район (39,47%). Орджоникидзевский, который был в аутсайдерах во время предварительного голосования, вырвался на третье место (38,5%). На четвертом месте — Октябрьский (38,1%), на пятом — Железнодорожный (37,4%), на шестом — Верх-Исетский (37,19%), на седьмом — Чкаловский (36,67%).

Ранее мэр Александр Высокинский прогнозировал, что явка превысит 35%. Его прогнозы сбылись, однако цифры по-прежнему далеки от нормативных показателей в 60%. Более того, областной центр, в котором проживает треть избирателей Свердловской области, проваливает показатель региона в целом — на Среднем Урале проголосовали 46,12% избирателей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утром собрал экстренное совещание по проведению голосования. На повышение явки в Екатеринбурге брошены все силы. Источники URA.RU сообщают, что начался подвоз избирателей. По мнению экспертов, обвал явки может стоить Высокинскому должности градоначальника.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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