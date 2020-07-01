Названа причина смерти звезды фильма «Большая перемена»

Причиной смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина стала хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом сообщила его супруга Ирина Хонда.
«Случился очередной приступ болезни. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — рассказала «Комсомольской правде» Хонда. При этом она уточнила, что у Проскурина также была онкология, однако он умер не из-за этой болезни. Кроме того, артист не был болен коронавирусом.
Как заявила вдова актера, она понимала, что когда-нибудь ее супруг погибнет из-за болезни легких, поскольку при таком диагнозе идет необратимое ограничение прохождения воздуха в дыхательных путях. От такой болезни ранее скончались режиссер Георгий Данелия, а также актеры Олег Ефремов и Игорь Кваша.
Актер Виктор Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни. О смерти актера сообщила его супруга, пишет «Дни.ру». Проскурин начал работать в кино с 17 лет, напоминает «Утро.ру». Зрителям артист запомнился прежде всего ролью Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», ролями в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова, «12 стульев» Марка Захарова и многих других.
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