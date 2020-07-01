Данные экзитполов с голосования в Свердловской области

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, голосование, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
Экзитполы проводились на протяжении всех семи дней голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Поправки в Конституцию РФ поддержали 72% жителей Свердловской области (и 71% жителей Екатеринбурга), пришедших на избирательные участки. Таковы предварительные данные, полученные по результатам экзитполов, проводимых в регионе на протяжении всех семи дней голосования. Об этом URA.RU сообщили источники в структурах власти.

По информации собеседника агентства, опросы избирателей на выходе с участков в Екатеринбурге и Свердловской области проводил фонд «Общественное мнение» по заказу Федеральной службы охраны (ФСО). «Социологи прогнозируют, что поправки в Конституцию поддержали 72% свердловчан. Но, исходя из особенности подсчетов, можно делать прогноз, что эти цифры скорректируются до 54%-64%», — поделился инсайдер.

Ранее источники URA.RU сообщали, что, согласно вводным от федеральных властей, в уральской столице поправки в основной закон должны были поддержать не менее 60% избирателей, а в целом по Свердловской области области — 73% пришедших на участки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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