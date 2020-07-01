Данные экзитполов с голосования в Свердловской области

Экзитполы проводились на протяжении всех семи дней голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправки в Конституцию РФ поддержали 72% жителей Свердловской области (и 71% жителей Екатеринбурга), пришедших на избирательные участки. Таковы предварительные данные, полученные по результатам экзитполов, проводимых в регионе на протяжении всех семи дней голосования. Об этом URA.RU сообщили источники в структурах власти.

По информации собеседника агентства, опросы избирателей на выходе с участков в Екатеринбурге и Свердловской области проводил фонд «Общественное мнение» по заказу Федеральной службы охраны (ФСО). «Социологи прогнозируют, что поправки в Конституцию поддержали 72% свердловчан. Но, исходя из особенности подсчетов, можно делать прогноз, что эти цифры скорректируются до 54%-64%», — поделился инсайдер.

Ранее источники URA.RU сообщали, что, согласно вводным от федеральных властей, в уральской столице поправки в основной закон должны были поддержать не менее 60% избирателей, а в целом по Свердловской области области — 73% пришедших на участки.