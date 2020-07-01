30 июня 2020

В Тюменской области проголосовало ¾ избирателей. Предварительные итоги голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
В Тюменской области проголосовали 900 тысяч человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

На участки для голосования по внесению изменений в Конституцию пришел каждый второй избиратель в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. По его версии, в плебисците приняли участие почти 900 тысяч человек.

«Жители Тюменской области проявили к голосованию большой интерес. Явка на избирательные участки составила порядка 77,5%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По версии инсайдера агентства, более 75% жителей Тюменской области поддержали предложенные изменения. Такие выводы, по версии источника, были сделаны на основе опросов.

Ранее агентство писало о том, что явка в Тюменской области превысила среднероссийский показатель. В частности, в Голышмановском городском округе и Уватском районе свое мнение высказали более 90% избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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