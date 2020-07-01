В Тюменской области проголосовали 900 тысяч человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На участки для голосования по внесению изменений в Конституцию пришел каждый второй избиратель в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. По его версии, в плебисците приняли участие почти 900 тысяч человек.

«Жители Тюменской области проявили к голосованию большой интерес. Явка на избирательные участки составила порядка 77,5%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По версии инсайдера агентства, более 75% жителей Тюменской области поддержали предложенные изменения. Такие выводы, по версии источника, были сделаны на основе опросов.

Ранее агентство писало о том, что явка в Тюменской области превысила среднероссийский показатель. В частности, в Голышмановском городском округе и Уватском районе свое мнение высказали более 90% избирателей.