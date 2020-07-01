01 июля 2020

В России завершилось голосование по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, коиб, голосование, бюллетень, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
В России закрылись последние избирательные участки Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Избирательные участки закрылись в самой западной точке страны — в Калининградской области. Сейчас подводятся итоги голосования.

Из-за географической протяженности РФ, которая находится в 11 часовых поясах, голосование в общей сложности продлилось больше суток. Выборы начались на Дальнем Востоке, когда в центральных регионах еще был вторник, а закончилось в Калининградской области, когда в дальневосточных регионах уже наступил четверг.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 64,99%. По итогам обработки 25% протоколов, поправки поддержали 73,20% россиян, против — 25,84.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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