В России завершилось голосование по Конституции

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По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 64,99%. По итогам обработки 25% протоколов, поправки поддержали 73,20% россиян, против — 25,84.

Из-за географической протяженности РФ, которая находится в 11 часовых поясах, голосование в общей сложности продлилось больше суток. Выборы начались на Дальнем Востоке, когда в центральных регионах еще был вторник, а закончилось в Калининградской области, когда в дальневосточных регионах уже наступил четверг.

В России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Избирательные участки закрылись в самой западной точке страны — в Калининградской области. Сейчас подводятся итоги голосования.

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