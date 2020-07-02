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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Выезжая на встречную полосу в нетрезвом состоянии, актер врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает RT . Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и признавался, что не знает, как жить дальше.

Ранее адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, что потерпевшими по делу об аварии, которую устроил актер, признаны вдова, сын и брат. Он подчеркнул, что все трое являются его доверителями.

Пашаев рассказал, что актёру нужна медицинская помощь, но он не хочет вызывать врачей на дом. «Он продолжает находиться в шоковом состоянии, ему тяжело морально», — уточнил адвокат.

По словам адвоката, родственники Захарова сейчас ведут борьбу за деньги, хотя от реальной добровольной помощи актера они отказываются. «Ефремов до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Он готов оказать им реальную помощь. Сейчас они затеяли борьбу за деньги, если он это услышит, то с ума сойдёт», — рассказал защитник «Комсомольской правде». Он считает, что «родня рвётся в бой, чтобы каждого признали потерпевшим.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев скрывает от подзащитного, что в его уголовном деле появился четвертый потерпевший, которым стал второй сын погибшего водителя Сергея Захарова. По словам защитника, актер до сих пор находится в шоковом состоянии, и если он узнает эту новость, то «сойдёт с ума».

По словам адвоката, актер до сих пор находится в шоковом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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