Потерпевшими по делу Ефремова официально признали трех человек

Потерпевшими признаны вдова, сын и брат погибшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Потерпевшими по делу об аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов, признаны вдова, сын и брат погибшего Сергея Захарова. Об этом заявил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

«Маргарита Захарова, вдова погибшего Сергея Захарова, и их сын Валерий также были признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера», — цитирует адвоката ТАСС.

Он подчеркнул, что все трое являются его доверителями. Также существует вероятность, что еще одной потерпевшей станет мать Сергея Захарова. Добровинский добавил, что недавно к ней приезжали «неизвестные и пытались всучить ей деньги». Он еще раз отметил, что семья не собирается получать средства от Ефремова. Все вопросы, касающиеся данного дела, решаются исключительно через адвоката. «Меня много раз просили убедить семью взять деньги под предлогом того, что Михаил Ефремов якобы все равно получит не больше 5-7 лет условного наказания […] Я не хочу ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора@, — заключил адвокат.

Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru. Выяснилось, что в момент аварии в автомобиле с актером был шоумен Стас Барецкий. Он рассказал, что он в момент ДТП даже не осознавал происходящее, потому что был в состоянии алкогольного опьянения, передает « Царьград ».

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