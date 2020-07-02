Жители Кургана и Шадринска продают календари, которые выдавали избирателям на голосовании по поправкам в Конституцию. На одном из сайтов были размещены два таких объявления.
Продавец из Кургана предлагала купить потрепанный календарь за 500 рублей. Она объяснила URA.RU, что он помялся в кармане. «Имеется спрос на них. Уже два раза звонили», — добавила продавец.
За такую же цену продают календарь без повреждений в Шадринске. Средняя цена таких календарей на интернет-сайтах, по данным продавца, — 500 рублей. По его словам, календари востребованы у коллекционеров.
Такой же календарь на голосовании 26 июня хотел подарить губернатор Курганской области Вадим Шумков. Однако никто из присутствующих не стал брать данный сувенир.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Явка в Курганской области составила 57,83%. За поправки проголосовали 69,58% курганцев. По итогам голосования по стране, за поправки выступили 77,92% россиян, против — 21,27%.
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