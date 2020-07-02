Курганская область первая в УрФО завершила подсчет протоколов

В Курганской области за поправки в Конституцию проголосовало 70% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Курганской области стали известны данные итогов голосования по поправкам в Конституцию. Обработано 100% бюллетеней, сообщает источник.

«За поправки проголосовали 69,58%, против — 29,53%», — рассказал инсайдер со ссылкой на данные, которые переданы в ЦИК.

На 20:00 общая явка по области составила около 60%. Наиболее высокая явка (свыше 70%) зафиксирована в Белозерском, Далматовском, Сафакулевском и Частоозерском районах. Наиболее низкая (около 50%) в городах Кургане, Шадринске и селе Кетово.

Ранее URA.RU сообщало, что для повышения активности избирателей в Шумихе, например, предлагали проголосовавших сертификаты на 500 рублей от предпринимателей. В еще одном районе бюджетников заставляли участвовать в голосовании, иначе грозили затянуть ремонт детсада.