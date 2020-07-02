01 июля 2020
30 июня 2020

Курганская область первая в УрФО завершила подсчет протоколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, воздушные шары, триколор, мужчина, избирателный участок, голосование, масочный режим, общероссийское голосование
В Курганской области за поправки в Конституцию проголосовало 70% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Курганской области стали известны данные итогов голосования по поправкам в Конституцию. Обработано 100% бюллетеней, сообщает источник.

«За поправки проголосовали 69,58%, против — 29,53%», — рассказал инсайдер со ссылкой на данные, которые переданы в ЦИК.

На 20:00 общая явка по области составила около 60%. Наиболее высокая явка (свыше 70%) зафиксирована в Белозерском, Далматовском, Сафакулевском и Частоозерском районах. Наиболее низкая (около 50%) в городах Кургане, Шадринске и селе Кетово.

Ранее URA.RU сообщало, что для повышения активности избирателей в Шумихе, например, предлагали проголосовавших сертификаты на 500 рублей от предпринимателей. В еще одном районе бюджетников заставляли участвовать в голосовании, иначе грозили затянуть ремонт детсада.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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