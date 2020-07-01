Курганцы отказались идти на голосование даже за деньги

Всего в регионе проголосовали 366 159 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Шумихинском районе (Курганская область) с 10:00 явка избирателей повысилась только на 4,5%. Данные на 15:00 разместили 1 июля в ГАС «Выборы».

В 10:00 явка в районе составила 51,47%, в 15:00 она достигла 55,98%. Ранее администрация Шумихи сообщала, что каждому 50-му, кто придет на голосование 1 июля, вручат сертификат на 500 рублей. На момент написания новости пост про сертификаты был удален.

Общая явка в регионе, по данным системы, составила 52,83%. У Курганской областной избирательной комиссии данные отличаются: «По состоянию на 15:00 часов в Курганской области проголосовали 366 159 участников голосования. Явка составила 53,28%».

Самая низкую явку в регионе зафиксировали в Кургане — 40,62% (Восточная избирательная комиссия) и 42,59% (Западная избирательная комиссия). По данным источника URA.RU, такая явка беспокоит губернатора Курганской области Вадима Шумкова. При этом невысокое количество избирателей для Кургана стало традиционным еще до его прихода к власти.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Если в Шумихе избирателей завлекают денежными сертификатами, то в селе Целинное за неявку на выборы сотрудникам детсада обещают затянуть ремонт учреждения.